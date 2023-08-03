В России вернувшийся с войны наемник ЧВК «Вагнера» убил 6 человек

Об этом сообщили росийские СМИ, пишет журналист Денис Казанский.

Инцидент произошел в селе Деревянное республики Карелия.

История стандартная. 37-летнего уголовника Игоря Софонова выпустили из тюрьмы убивать украинцев. Но внезапно выяснилось, что отморозкам все равно кого убивать. Поэтому, вернувшись домой, они стали убивать россиян.

Вместе с подельником Софонов сначала вломился в один дом и убил всех его жильцов. А затем то же самое повторили в соседнем доме. Дома сожгли, чтобы скрыть следы преступления.

Самое потрясающее, что потом эти же люди яростно орут, что «Буча фейк», и в Украине российские военные ничего подобного совершить не могли.