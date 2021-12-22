Для Лукашенко поймали очередную пачку «террористов», один из которых сбежал… к Путину

Глава белорусского режима Александр Лукашенко заявил о задержании в Беларуси семерых «террористов». По его словам, еще одного ищут — он мог сбежать в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское государственное издание «Белта».

Как заявил Лукашенко, о задержании «террористов» ему сегодня ночью сообщили силовики. Он уточнил, что группа якобы хотела напасть на госслужащих, работников прокуратуры и судей.

«Семь человек задержали. Одного ищем. Найдем, вроде, в Россию побежал. Но там привезут нам его», — добавил Лукашенко.