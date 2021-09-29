ДТП с автобусом на севере Израиля: 8 погибших и десятки раненых

Сорок человек, в том числе дети, пострадали в автокатастрофе на дороге № 89 в регионе Галилея на севере Израиля у границы с Ливаном. По предварительным данным, это была авария между автобусом и частным автомобилем. В результате удара, автобус перевернулся на бок.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на израильское издание Вhol.

К месту аварии направлены силы спасения, в том числе вертолеты MDA и IDF, которые доставят серьезно раненых в больницу. По данным MDA, среди раненых 4 человека без сознания, попавшие в ловушку в автомобиле, еще 5 человек имеют ранения средней и тяжелой степени и около 30 человек получили легкие и незначительные ранения.

По информации Telegram-канала «Израильские трудовые будни», речь идет о 8 погибших в результате столкновения.