Духовного лідера вважали переродженням Будди, а тепер звинувачують у зґвалтуванні

У Непалі поліція затримала 34-річного духовного лідера, прихильники якого вважають його “реінкарнацією Будди”. Його звинувачують у сексуальному насильстві над неповнолітньою черницею.

За інформацією правоохоронців, Рама Бахадура Бомджана переховувався від слідства три роки, пише CNN.

Ордер на арешт чоловіка видали ще у 2020 році за звинуваченням у сексуальному насильстві над неповнолітньою черницею, яка жила в його храмі поблизу столиці Непалу – Катманду.

Чоловіка затримали на околиці Катманду, він намагався втекти. У його будинку знайшли понад десяток мобільних телефонів, п’ять ноутбуків і планшетів, а також понад 200 тисяч доларів США в непальській та іноземній валюті, зазначають правоохоронці.

Духовного лідера звинувачують в сексуальному насильстві черниці, яка у 2018 році публічно заявила про це. На момент скоєння злочину вона була неповнолітньою.

Однак представники організації, яка керує ашрамами Бомджана, заперечують звинувачення у зґвалтуванні, називаючи їх “повністю безпідставними”.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, вперше Бомджан привернув міжнародну увагу у 2005 році, коли йому було 15. Тоді він оселився у джунглях, щоб молитися протягом 10 місяців. Його послідовники стверджували, що він робив це без їжі, сну та води.

Ці твердження не перевірені, але вони спонукали частину людей вважати Бомджана як реінкарнацію Сіддхартхи Ґаутами, що народився в Непалі близько 2500 років тому, а пізніше став відомий як Будда, що означає “просвітлений”.

Бомджана місцеві медіа називали “хлопчиком-Буддою”.

Прізвисько допомогло йому стати відомим, оскільки тисячі людей з усієї країни та сусідньої Індії приїжджали, коли він був у джунглях, щоб побачити його.

Приблизно через два роки Бомджан почав проповідувати. Згодом він і його прихильники створили мережу ашрамів у всьому Непалі, присвячених його вченню.

Але останніми роками Бомджана переслідували звинувачення в правопорушеннях.

У 2019 році під час розслідування зникнення чотирьох його послідовників у його ашрамі влаштували рейд. Пошуки зниклих послідовників тривають дотепер. // УП.Життя