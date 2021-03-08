Дворец и 17 резиденций: оппозиция Беларуси выложила фильм о богатствах Лукашенко

Телеграм-канал Nexta показал фильм о «многомиллионном имуществе» непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко. В нем рассказывается о резиденциях и коллекции автомобилей на четыре миллиона евро, которые, как утверждается, находятся в его пользовании.

В фильме «Золотое дно» издание перечисляет 18 объектов недвижимости, которыми пользуется Лукашенко. В частности, среди них — резиденции Дворец Независимости, база отдыха «Крупенино» и хутор «Вискули» в Брестской области.

Один из сотрудников администрации Лукашенко анонимно рассказал, что ежемесячно на содержание его резиденций тратятся «десятки миллионов долларов». Наиболее роскошной резиденцией, которая находится в пользовании Лукашенко, журналисты назвали Дворец Независимости в Минске.

Издание также утверждает, что у Лукашенко есть коллекция автомобилей премиум-класса, общая стоимость которой оценивается в четыре миллиона евро.

Обслуживание машин обходится в «сотни тысяч долларов», говорится в фильме. В частности, издание перечисляет два автомобиля Audi стоимостью 100 тысяч евро каждая, Maybach за 1,5 миллиона евро, Rolls-Royce за 170 тысяч евро, Mercedes за 160 тысяч евро и Tesla за 100 тысяч евро. В 2019 году Лукашенко заявлял, что машину Tesla ему подарил Илон Маск, однако тот не подтвердил эту информацию.

Кроме того, Nexta сообщил, что у Лукашенко есть коллекция ретро автомобилей, стоимость одной машины оценивается на аукционе в несколько «миллионов долларов». // РБК-Украина