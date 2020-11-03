Джихадисты заявили о своей причастности к теракту в Вене (Австрия), в результате которого двое гражданских погибли, и, как минимум, 15, ранены.

Об этом сообщает американская компания SITE Intelligence Group, следящая за информационной активностью боевиков.

В заявлении джихадистов сказано, что атаки в Вене стали “платой за участие Австрии” в возглавляемой США коалиции по борьбе с террористической организацией “Исламское государство” (ИГИЛ).

Решением правительства Австрия присоединилась к коалиции по борьбе с ИГИЛом в 2014 году. В то время канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что их участие будет носить политический, а не военный характер.

Австрия за это время оказывала гуманитарную помощь религиозным меньшинствам, таким как христиане и езиды в Ираке и Сирии.

Курц ранее заявлял, что борьба с ИГИЛ – это не религиозный конфликт, а “борьба с экстремистами, которые в основном убивают мусульман”.