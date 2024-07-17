Джо Байден заразився коронавірусом нового типу – повідомили у Білому Домі

Президент США Джо Байден заразився коронавірусом нового типу, хвороба протікає у легкій формі. Про це повідомила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр.

У письмовій заяві від імені Жан-П’єр йдеться: «Сьогодні вранці тест президента Байдена на COVID-19 дав позитивний результат, проявляються легкі симптоми хвороби. Він повністю вакцинований та отримав 2 дози»

За її словами, американський лідер згідно з інструкціями Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) йде на карантин і керуватиме адміністрацією віддалено.

Жан-П’єр пояснила, що президент буде присутній на зустрічах через Zoom або по телефону.

Вона повідомила також, що Байден розпочав лікування препаратом «Паксловід».

Прес-секретар Білого дому повідомила далі, що громадськість щодня інформуватиметься про стан здоров’я Байдена.

Джо Байден востаннє проходив тест на коронавірус у вівторок 19 липня, і результат був негативним.

Доктор Байдена Кевін О’Коннор заявив у письмовій заяві, що сьогодні Байден пройшов тест на Ковід-19 у рамках своїх планових оглядів, і результат був «позитивним».

Відзначивши, що легкі симптоми хвороби у Байдена почалися минулої ночі, О’Коннор сказав, що у президента нежить, він скаржився на втому і сухість у горлі.

О’Коннор, заявивши, що він прописав Байдену препарат “Паксловід“, який схвалений для екстреного використання Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA): “Я думаю, що організм президента позитивно відреагує на лікування”.