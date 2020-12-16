Египет изменил требования к тестам на коронавирус для украинских туристов

Опубликовано

Египет ужесточил контроль за достоверностью сертификатов с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, которые должны иметь все украинские туристы в возрасте от 6 лет. В частности, сертификат должен содержать подпись врача или специальный QR-код.

Об этом сообщило посольство Украины в Египте на странице в Facebook.

В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортаж. Коронавирус - последние новости

Как рассказали в дипломатическом представительстве, новые требования заключаются в том, что сертификат должен:

  • обязательно содержать точную дату и время сдачи теста;
  • быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа;
  • содержать печать лаборатории, подпись врача и/или QR-код, содержащий ссылку на результат теста на официальном сайте лаборатории;
  • быть без каких-либо исправлений, потертостей или правок;
  • содержать информацию о проведенном виде теста;
  • обязательно содержать информацию о том, что лицу было проведено тестирование типа RT-PCR;
  • быть издан на английском языке;
  • содержать информацию о лице, которому принадлежит тест.

Сертификаты, которые будут заполнены от руки, приниматься не будут.

В случае, если египетская сторона будет иметь сомнения относительно достоверности теста, она может требовать проведения повторного теста по прилету. Если тест окажется положительным, то туристов будут изолировать до момента получения отрицательного результата. // РБК-Украина

Like

Метки:

Читайте также: