Египет изменил требования к тестам на коронавирус для украинских туристов
Египет ужесточил контроль за достоверностью сертификатов с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, которые должны иметь все украинские туристы в возрасте от 6 лет. В частности, сертификат должен содержать подпись врача или специальный QR-код.
Об этом сообщило посольство Украины в Египте на странице в Facebook.
Как рассказали в дипломатическом представительстве, новые требования заключаются в том, что сертификат должен:
- обязательно содержать точную дату и время сдачи теста;
- быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа;
- содержать печать лаборатории, подпись врача и/или QR-код, содержащий ссылку на результат теста на официальном сайте лаборатории;
- быть без каких-либо исправлений, потертостей или правок;
- содержать информацию о проведенном виде теста;
- обязательно содержать информацию о том, что лицу было проведено тестирование типа RT-PCR;
- быть издан на английском языке;
- содержать информацию о лице, которому принадлежит тест.
Сертификаты, которые будут заполнены от руки, приниматься не будут.
В случае, если египетская сторона будет иметь сомнения относительно достоверности теста, она может требовать проведения повторного теста по прилету. Если тест окажется положительным, то туристов будут изолировать до момента получения отрицательного результата. // РБК-УкраинаTweet