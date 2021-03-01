Экс-президент Франции Саркози отправится в тюрьму на год
Саркози стал первым экс-президентом Франции, получившим реальный тюремный срок.
Суд приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к реальному сроку.
Об этом сообщает BFM TV.
Как сообщается суд признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием и приговорил к трем годам заключения (один год — реальный и два года — условно).
Ранее прокуратура просила для бывшего президента четыре года лишения свободы, два из которых должны были стать условными.
Отмечается, что Саркози стал первым экс-президентом Франции, получившим реальный тюремный срок.
Дело Саркози: что известно
- Николя Саркози были предъявлены обвинения в рамках дела о финансировании президентской кампании из Ливии. Расследование началось после того, как в 2012 году политик проиграл президентские выборы Франсуа Олланду, сложил с себя полномочия и лишился судебного иммунитета.
- Также бывшего президента Франции обвиняют в попытке подкупить судью. Саркози обещал хорошую должность — в обмен на информацию о расследовании дела о финансировании его предвыборной кампании. Николя Саркози свою вину отрицает.