В России эвакуаторщик «из ГИБДД», спас 13‑летнюю девочку от собак, а потом изнасиловал

Приволжский суд Казани на два месяца арестовал 32-летнего водителя эвакутатора Марселя Ильязова по делу об изнасиловании 13-летней девочки.

Об этом «Медиазоне» сообщил юрист Игорь Шолохов, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права».

По информации Шолохова, вечером 29 августа Ильязов помог подростку отбиться от стаи бродячих собак и предложил подвезти ее до дома. На нем была надета спецовка с надписью «ОГИБДД», при это сам Ильязов работает в ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Водитель отвез девочку в березовую рощу в поселке Мирный под Казанью, где изнасиловал. На утро он доставил ее домой, подросток рассказала о случившемся родителям.

Ильязова обвиняют в изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста (пункт «б» части 4 статьи 131 УК). Водителю эвакуатора грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, на иждивении у него двое малолетних детей.