Експосол Білорусі у Німеччині покінчив життя самогубством після допитів у КГБ
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Колишній посол Білорусі в Німеччині Денис Сидоренко покінчив життя самогубством. Про це пише Nexta.
«Талановитий і відповідальний дипломат, професіонал і патріот, він заслужив заслужений авторитет і повагу колег і партнерів як в Республіці Білорусь, так і далеко за її межами. Це велика втрата для дипломатичної родини Білорусі», – йдеться в офіційній заяві МЗС.
«Судячи з усього, він не витримав того, що відбувається», – додав інший поінформований співрозмовник видання.
Денис Сидоренко був послом Білорусі в Німеччині з 2016 по 2024 рік. Його звільнили з цієї посади указом Лукашенка від 11 березня. В інтерв’ю виданню Berlin Telegraph, яке вийшло за чотири дні до указу про відставку, Сидоренко заявив, що 2023 рік не став «переломним моментом чи новим позитивним етапом для білорусько-німецьких відносин». Після звільнення йому не дали нову посаду в МЗС. // ГлавкомTweet