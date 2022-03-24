Британія наклала санкції на доньку Лаврова – її квартиру в Лондоні конфіскують

Жінці заборонили проживання на території Великобританії.

Великобританія внесла до санкційного списку доньку російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова – Поліну Полякову.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

«Найцікавіше, що тепер її квартира в Лондоні за 4,4 млн фунтів стерлінгів буде конфіскована, а банківський рахунок заморозять. Дозвіл на проживання в Британії – скасовано. Подейкують, багато вільної нерухомості є на Сахаліні», – зауважив він.

Сахалін – острів на Далекому Сході, куди окупанти депортують українців із Маріуполя, обманюючи їх щодо припинення евакуації в Запоріжжя.

Поліна Полякова – донька Лаврова від жінки на імʼя Світлана, з якою міністра повʼязують «давні та близькі стосунки», як це характеризували російські журналісти.

Полякова працювала в МЗС Росії. В 2016 році вона зняла в оренду на 999 років квартиру в Лондоні, сплативши за це 4,4 млн фунтів стерлінгів. // LB.ua