Експрезидента США Трампа взяли під арешт до пред’явлення обвинувачень

Він залишатиметься під постійним захистом правоохоронних органів.

Експрезидента США Дональда Трампа взяли під арешт в окружному суді Манхеттена, повідомляє CNN.

Трамп прибув до офісу окружного прокурора в нижньому Манхеттені. Він перебуває під вартою поліції перед майбутнім пред’явленням обвинувачень.

Очікується, що під час арешту в експрезидента США візьмуть відбитки пальців, хоча наразі невідомо, чи його фотографуватимуть. Далі Трампа доставлять до зали суду, де пред’являть звинувачення.

Видання зазначає, що після арешту на колишнього президента наручники не надягнуть, бо він залишатиметься під постійним захистом правоохоронних органів.

Нагадаємо, Дональду Трампу висунули понад 30 пунктів обвинувачень, пов’язаних із бізнес-шахрайством.

Тим часом адвокати експрезидента закликали суддю не дозволяти відеозйомку, фотозйомку та радіотрансляцію обвинувачення. У листі до суду вони виступили проти трансляції судового процесу, заявивши, що це “поглибить і без того майже циркову атмосферу навколо цієї справи” і “зменшить як гідність, так і пристойність − і процедури розгляду, і зали суду”. // LB.ua