Молния пронзила Nissan Rogue: треснул асфальт и антенна, но водитель при этом отделался легким испугом (фото)

В автомобиль Nissan Rogue, который ехал в западном направлении в понедельник утром по межштатной автомагистрали 75 в округе Бровард, ударила молния, сообщил в Твиттере дорожный патруль Флориды. (США)

Произошло это около 11:20, удар пришелся на антенну, вызвал ее повреждение, а также электросистемы автомобиля, отмечает издание «За рулем«.

Молния прошла через автомобиль и ушла в землю, в результате в асфальте также образовалась трещина длиной 2 метра и шириной 10 см, сообщает FHP.

48-летний водитель не пострадал.

Автомобиль пришлось эвакуировать с места происшествия, а дорожников предупредили о повреждении покрытия трассы.

Один из пользователей соцсети задался вопросом: «Не летел ли этот парень с молниеносной скоростью?»