«Экзорцист» пытался накормить свою семью сердцем соседки

В США мужчина убил соседку, а затем попытался скормить ее сердце членам своей семьи, чтобы изгнать из них «дьявола»

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные ФБР, передает Depo.ua.

9 февраля Лоуренс Пол Андерсон зарезал свою 41-летнюю соседку Андреа Линн Бланкеншип в ее же доме. Он вырезал ее сердце, потушил его с картофелем и хотел накормить семью, чтобы «изгнать из них демонов». Впоследствии убийца признался полиции в содеянном.

Также Андерсон подозревается в убийстве своего 67-летнего дяди Леона и его четырехлетней внучки Каеос Йейтс, а также попытке убийства своей тети Делси Пай, которая вызвала полицию в момент нападения.

Ранее в январе 2021-го мужчина был досрочно освобожден из тюрьмы — в 2017 году он был приговорен к 20 годам заключения. До этого он уже дважды побывал в тюрьме: за нападение на девушку и хранение наркотиков с целью продажи. Теперь американцу грозит смертная казнь.