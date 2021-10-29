Электрик, выдавая себя за врача, кастрировал мужчин на кухонном столе

Пожилой псевдоврач пытался скрыть смерть мужчины и спрятал его труп в картонную коробку.

66-летний электрик решил зарабатывать деньги на кастрации мужчин. «Операции» он проводил прямо у себя дома, на кухонном столе. Один из «пациентов» скончался — он в муках умирал на глазах у пожилого электрика, но тот не вызывал врачей.

Инцидент случился в Германии, дело о кастрации мужчин и смерти одного из них рассматривает окружной суд Мюнхена, сообщает издание Der Spiegel.

Так, 66-летний мужчина из Верхней Баварии имел много долгов после смерти жены. Немцу нужны были деньги, а от коллеги по работе он случайно узнал, что некоторые мужчины готовы много платить за садистские и мазохистские сексуальные практики.

В 2018 году мужчина начал предлагать свои услуги. Он проводил мазохистские практики и «лечил» своих клиентов электричеством. Однако вскоре он понял, на чем можно заработать еще больше денег. Немец начал предлагать мужчинам кастрацию. Он размещался объявления о своих услугах в тематических группах и писал, что является фельдшером или сотрудником больницы.

Мужчина проводил «операции» на кухонном столе у себя дома. Он удалял «пациентам» яички и брал за это от 1 тысячи 200 евро (почти 37 тысяч гривень). Помимо кастрации он также «практиковал» ампутацию пенисов.

В марте 2020 года 66-летний псевдоврач провел «операцию» мужчине, однако после кастрации его состояние сильно ухудшилось. В течение нескольких последующих дней пострадавший находился под присмотром электрика, но тот не вызывал врачей. Немец боялся разоблачения, поэтому просто оставил «пациента» умирать в муках.

Когда мужчина скончался, электрик спрятал его труп в картонную коробку. Впоследствии тело погибшего нашли во время обыска. Прокуратура Мюнхена обвиняет мужчину в убийстве по неосторожности и увечьях. Помимо этого оказалось, что из-за так называемых «операций» которые электрик проводил на кухонном столе у себя дома, пострадали еще несколько мужчин. // УНИАН