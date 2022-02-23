Кремлівські пропагандисти потрапили під санкції ЄС, – The Insider

Офіційно імена підсанкційних росіян оприлюднять сьогодні.

Російські пропагандисти включно з речницею МЗС РФ Марією Захаровою потрапили під санкції ЄС. Про це пише видання The Insider із посиланням на джерела в структурах Євросоюзу.

Крім Захарової, поповнили перелік підсанкційних осіб телеведучий Володимир Соловйов, глава RT Маргарита Симоньян та віцеспікер Держдуми Петро Толстой.

За даними видання, обмежувальні заходи серед інших застосовані і проти міністра оборони Росії Сергія Шойгу, всіх депутатів Думи, банку «друзів Путіна» «Россия», ВЭБ, Промсвязьбанку. Всім фізичним особам заборонено вʼїзд на територію Євросоюзу, а наявні там активи будуть заморожені.

За даними нині увʼязненого російського опозиціонера Олексія Навального, щонайменше Соловйов володіє майном в Євросоюзу – нерухомістю в Італії.

Офіційно затвердити санкційні списки в ЄС мають сьогодні.

Нагадаємо, санкції проти Росії були впроваджені учора низкою країн за визнання «незалежності» окремих районів Донецької і Луганської областей. Президент РФ Володимир Путін також офіційно дозволи ввести в Україну російські війська.

У відповідь на це західні держави, а також Японія та Австралія, оголосили перший пакет санкцій. Другий буде вжито в разі продовження Росією вторгнення. Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель оголосив увечері 22 лютого, що, крім депутатів Думи, санкціям піддали 27 фізичних та юридичних осіб, «які відіграють роль у підриві або загрозі територіальній цілісності України, суверенітету та незалежності». // LB.ua