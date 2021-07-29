Электросамокатчик ограбил ювелирный магазин на 3 млн. евро

Полиция Парижа арестовала двух человек, которые подозреваются в ограблении ювелирного салона известной французской фирмы Chaumet. Преступление было совершено вечером 27 июля на улице Франсуа в центре города.

К магазину рядом с Елисейскими полями подъехал на электросамокате человек примерно 60 лет. Он был в маске, что в условиях пандемии давно не вызывает подозрения. Мужчина вошел в ювелирный салон и достал автоматический пистолет. Он заявил, что у него взрывное устройство.

Налетчик вынудил продавцов отдать ему драгоценности общей стоимостью около 3 миллионов евро. Затем забрал ключи от магазина, вышел на улицу, закрыл салон снаружи и спокойно уехал на своем электросамокате.

Пока не известно, как полиция нашла грабителя и его сообщника. У них при обыске обнаружили большую часть похищенного. Арестовали налетчиков на востоке Франции. Имена преступников не сообщаются. Старший из них 1967 года рождения. Он и совершил налет. Младший 1977 года рождения.

Салоны Chaumet становились жертвами вооруженных ограблений. До сих пор крупнейшим из них являлся налет на Вандомской площади в Париже в 2009 году. Тогда преступники унесли драгоценности на 1,9 миллиона евро. // Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»