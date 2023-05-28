Ердоган переміг на виборах президента Туреччини

Реджеп Таїп Ердоган здобув перемогу і знову став президентом Туреччини. У другому турі він обійшов свого суперника Кемаля Киличдароглу на понад 4% голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Офіційно. Ердоган переміг на виборах президента Туреччини

Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (GettyImages)

Голова центрального виборчого комітету Ахмет Єнер оголосив остаточні результати підрахунку голосів на виборах президента Туреччини.

“Реджеп Тайіп Ердоган отримав 52,14 відсотка голосів, а пан Кемаль Киличдароглу отримав 47,86 відсотка голосів”, – зазначив Єнер.

Під час першого туру президентських виборів у Туреччині, який відбувся 14 травня, жоден з кандидатів не зміг набрати понад 50% голосів, тому сьогодні провели другий тур.

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