Ердоган скасував поїздки у рамках передвиборчої кампанії через погане самопочуття

Напередодні він був змушений перервати участь у телепрограмі, оскільки йому стало зле.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган скасував сьогодні поїздки у рамках передвиборчої кампанії через погане самопочуття.

Про це він повідомив у Твіттері.

Напередодні він був змушений перервати участь у телепрограмі, оскільки йому стало зле.

“Я хотів би подякувати кожному члену моєї благородної нації, кожному з моїх братів і сестер, які передали свої побажання та молитви за незначні незручності, які я мав під час ефіру через мою зайнятість роботою”, − зазначив Ердоган у дописі.

Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 26, 2023

Нагадаємо, Ердоган переконаний у своїй перемозі на виборах 14 травня. Перемога має стати повідомленням для Заходу, який, за його словами, виступає проти нього та підтримує його конкурентів. // LB.ua