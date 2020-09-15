ЕС не признаёт Лукашенко легитимным президентом Беларуси

Европейский Союз заявил, что не признает легитимность президента Беларуси Александра Лукашенко. ЕС будет пересматривать отношения с Беларусью.

Об этом заявил на брифинге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

ЕС считает лучшим решением ситуации в Беларуси новые президентские выборы под эгидой ОБСЕ.

«Мы считаем выборы 9 августа сфальсифицированными… Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Беларуси», — сказал он. // РБК-Украина