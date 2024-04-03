У Франції школярі масово отримують листи із погрозами вбивства

Учні із 150 закладів освіти у Парижі стали об’єктом загроз і кібератак

За останні тижні близько 400 французьких середніх шкіл отримали погрози вбивства через зламані цифрові платформи. Про це повідомила міністр освіти Франції Ніколь Беллубе. Про це пише tf1info.

Метод, який використовували злочинці, полягав у тому, що зламували облікові записи електронної пошти одного з учнів кожної школи та відправляли повідомлення з нього на поштові скриньки всіх шкільних вчителів, батьків та учнів. До електронних листів також було додано відеозапис, на якому зображено людину без голови.

Міністерство запропонувало психологічну допомогу дітям та дорослим, які, можливо, бачили ці шокуючі кадри. У телеефірі міністр повідомила, що віддала розпорядження призупинити роботу систем обміну повідомленнями освітніх установ доти, доки не буде вжито необхідних заходів для забезпечення безпеки ІТ-системи.

Кілька днів тому Ніколь Беллубе пообіцяла встановити справжній цифровий щит для захисту цих систем. Міністерство освіти подало скаргу, на підставі якої було розпочато поліцейське розслідування. У зв’язку з цими кібератаками в Малакоффі, що під Парижем, було заарештовано 17-річного підлітка.

Минулого четверга в Міністерстві освіти також відбулася нарада щодо цифрової безпеки в школах, щоб визначити «спільну дорожню карту, спрямовану на кращий захист цифрових робочих просторів і програмного забезпечення для шкільного життя в короткостроковій і середньостроковій перспективі», повідомляє rue de. // Главком