В Кремле покончил с собой охранник Путина

В Москве на территории Кремля покончил с собой сотрудник 5 отдела УЛО СОМ ФСО России. Это произошло во время несения сотрудником ФСО службы. Известно, что его подразделение обеспечивает личную охрану президента России Владимира Путина.

Как сообщает телеграм-канал Baza, коллеги погибшего говорят, что он был недоволен равнодушным отношением руководства к условиям работы. Также его не устраивали многочисленные переработки.

В одну из последних смен мужчина провел на работе более 15 часов. Но при этом, как говорят сослуживцы, если раньше эти переработки можно было копить и выйти, например, на год раньше положенного на пенсию, то теперь эту практику отменили, а накопленные «дополнительные часы» обнулили.

Родные в тоже время сообщили, что в последнее время мужчина не жил вместе с супругой и готовился развестись с ней в декабре этого года. // МК