В Италии нашли мертвой 43-летнюю украинку

Итальянская полиция расследует смерть 43-летней женщины, Алины Труш, гражданки Украины, тело которой было обнаружено 1 декабря в собственной квартире в городе Триест.

Об этом пишет УНН со ссылкой на ANSA.

Сообщается, что полиция пришла в дом женщины, чтобы доставить судебный документ касательно угроз и насилия со стороны ее бывшего сожителя.

По данным издания, вскрытие, результаты которого ожидаются в ближайшие недели, даст более точную информацию о причине смерти. Полиция на данный момент рассматривает несколько версий, включая передозировку.

Добавим, что по данным некоторых СМИ, в квартире женщины якобы было обнаружено несколько емкостей с метадоном и открытый шприц.

В то же время, по данным ANSA, полиция не обнаружила в доме явных следов наркотиков.

Как пишет издание Il Gazzettino, полиция также рассматривает версию об убийстве женщины.

Знакомые Труш сообщили, что она работала танцовщицей. У нее было двое детей, она жила с мужчиной, гражданином Италии, с которым, по словам соседей, у нее была ссора еще недавно.