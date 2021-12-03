В Италии нашли мертвой 43-летнюю украинку
Итальянская полиция расследует смерть 43-летней женщины, Алины Труш, гражданки Украины, тело которой было обнаружено 1 декабря в собственной квартире в городе Триест.
Об этом пишет УНН со ссылкой на ANSA.
Сообщается, что полиция пришла в дом женщины, чтобы доставить судебный документ касательно угроз и насилия со стороны ее бывшего сожителя.
По данным издания, вскрытие, результаты которого ожидаются в ближайшие недели, даст более точную информацию о причине смерти. Полиция на данный момент рассматривает несколько версий, включая передозировку.
Добавим, что по данным некоторых СМИ, в квартире женщины якобы было обнаружено несколько емкостей с метадоном и открытый шприц.
В то же время, по данным ANSA, полиция не обнаружила в доме явных следов наркотиков.
Как пишет издание Il Gazzettino, полиция также рассматривает версию об убийстве женщины.
Знакомые Труш сообщили, что она работала танцовщицей. У нее было двое детей, она жила с мужчиной, гражданином Италии, с которым, по словам соседей, у нее была ссора еще недавно.