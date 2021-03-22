ЕС ввел новые санкции против России за казни геев в Чечне: список

Также под «санкционный каток» попали Ливия, КНДР, Китай и другие страны

В Европейском Союзе утвердили санкции против ряда стран из-за нарушения прав человека, в том числе и в отношении граждан Россию – за «пытки и репрессии в отношении представителей ЛГБТИ и политических оппонентов в Чечне».

Согласно информации в официальном журнале ЕС, опубликованном 22 марта, от РФ в «черный» список попали:

вице-премьер Чечни, командир подразделения «Терек» Абузайд Висмурадов;

экс-начальник полиции в чеченском городе Аргун Аюб Катаев.

Ранее журналист Рикард Йозвяк сообщил в своем Twitter, что соответствующее решение было принято Советом ЕС по иностранным делам на встрече глав МИД стран-членов ЕС в этот же день

Всего под санкции попали 11 физических и 4 юридических лица из РФ, Ливии, Южного Судана, Эритреи, Китая и КНДР, которых обвинили в нарушении прав человека.

Напомним, ранее в этом месяце Европейский Союз продлил на полгода действие санкций в отношении российских и украинских граждан и компаний, которые причастны к подрыву или угрозам территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Кроме того, на прошлой неделе США объявили о новых запретных мерах в отношении РФ из-за отравления оппозиционера Алексея Навального боевым ядом «Новичок» – страну внесли в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг, а также запретили экспорт и реэкспорт товаров, которые находятся на контроле по соображениям национальной безопасности. // Сегодня