Федеральна суддя призупинила рішення Трампа заморозити державне фінансування програм і грантів

Федеральна суддя тимчасово заблокувала рішення президента Трампа призупинити фінансування грантів, позик та інших програм фінансової допомоги, поки його адміністрація перевірятиме їх на відповідність політиці США.

Розпорядження судді Окружного суду Округу Колумбія Лорен Л. Аліхан було оголошене за кілька хвилин перед тим, як мало набути чинності президентське рішення про замороження фінансування. Призупинення фінансування мало набути чинності 28 січня о 17:00 за Вашингтоном, зазначає Голос Америки.

Як повідомляв Голос Америки раніше 28 січня, адміністрація Трампа тимчасово призупинила гранти, позики та інші програми фінансової допомоги Служби управління та бюджету.

Як заявили представники адміністрації, рішення про припинення фінансування програм, які стосувались місцевих органів влади, шкіл, некомерційних організацій по всій країні, було необхідним, аби забезпечити, що всі витрати відповідатимуть нещодавнім указам президента Трампа.

У меморандумі щодо замороження фінансування мовиться, що ця пауза не стосується пільг соціального страхування або програми Medicare, а також не стосується “допомоги, яка надається людям індивідуально”.

Прессекретарка Білого дому під час брифінгу 28 січня так пояснила рішення президента призупинити державне фінансування програм у США:

“Він [президент Трамп] просто намагається переконатися, що гроші із податків, які витрачаються у цьому дуже збанкрутілому місті, насправді відповідають бажанням та пріоритетам американського народу”.

Демократи у Конгресі розкритикували рішення Білого дому. Сенаторка-демократка Петті Мюррей і представниця демократів у Палаті представників Роза Делауро заявили, що припинення фінансування державних програм у США “матиме руйнівні наслідки по всій країні”.

Суддя Окружного суду Аліхан повідомила, що її тимчасове адміністративне блокування президентського рішення є “способом зберегти статус-кво”, поки вона розглядатиме позов, який подала група некомерційних організацій стосовно планів Білого дому.

Серед організацій-позивачів, як повідомляє видання CNN, є Національна рада некомерційних організацій і Американська асоціація громадського здоров’я.

“Схоже, федеральний уряд насправді не знає повного обсягу програм, які будуть призупинені”, – сказала суддя Аліхан.

Журналісти CNN ознайомились із документом, де викладена інформація щодо програм, які переглядають на відповідність політиці США. За даними видання, мова йде про понад 2 тисяч програм. Щодо кожної з них агенції мають задокументувати, чи програма (грант або кредит) має будь-яке фінансування, пов’язане з нелегальними іммігрантами, кліматичною політикою, програмами різноманітності чи абортами.

Агенції мають прозвітувати до Служби управління та бюджету впродовж приблизно двох тижнів.

Серед програм фінансування – екстрена допомога фермерам у зберіганні зерна, пише CNN, програма Head Start для дошкільної освіти, гранти на підтримку онкологічних центрів, програма, що покриває вартість трун для померлих ветеранів, які не мають родичів, та інші.

Аналізуючи, скільки коштів виділяє уряд США на гранти, програми та кредити, CNN посилається на аналіз Pew Charitable Trusts. За їхніми даними, у 2022 році федеральні гранти штатів вперше перевищили 1 трильйон доларів.