Фіцо вже відверто шантажує ЄС блокуючи 18-й пакет антиросійських санкцій

Братислава знову заблокує новий, 18-й за рахунком, пакет санкцій проти Москви, якщо Єврокомісія не надасть гарантії компенсацій потенційної шкоди країні через заплановану відмову від імпорту російського газу.

Про це прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив після зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, переговори з яким він назвав “надзвичайно важкими”, пише Bloomberg.

“Ми хочемо вирішити це питання до вівторка, оскільки напруженість зростає з усіх боків”, – сказав Фіцо журналістам у Братиславі, маючи на увазі майбутню зустріч глав МЗС ЄС, на якій країни-члени можуть проголосувати за новим пакетом санкцій. За його словами, відмова від постачання російського газу призведе до зростання цін на енергоносії і завдасть шкоди конкурентоспроможності Словаччини.

Прем’єр закликав ЄС підготувати заходи щодо зниження високих витрат на транзит, надати фінансову підтримку домогосподарствам та промисловості у разі зростання цін на енергоносії, а також надати правові гарантії на випадок, якщо Словаччина зіткнеться із судовими претензіями на 16 млрд євро з боку “Газпрому” через можливе порушення контракту. Довгостроковий договір Братислави з компанією має діяти до 2034 року.

Словаччина блокує ухвалення останнього пакету санкцій ЄС з червня. Він, зокрема, передбачає повну зупинку імпорту російського газу в ЄС з 2028 року.