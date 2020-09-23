Германия отказалась признавать Лукашенко президентом Беларуси

«То, что эта церемония была подготовлена тайно и проведена при закрытых дверях, очень важно».

Правительство Германии не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси.

Об этом в среду, 23 сентября, после его инаугурации в Минске заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает DW.

Церемония инаугурации не дает ему легитимности, отметил он.

«То, что эта церемония была подготовлена тайно и проведена при закрытых дверях, очень важно», — подчеркнул Зайберт.

Представитель правительства ФРГ повторил, что президентские выборы в Беларуси, состоявшиеся 9 августа, не были ни свободными, ни демократическими.

Кроме того, насилие со стороны силовых структур против мирных демонстрантов должно быть немедленно прекращено, политические заключенные освобождены и должен начаться национальный диалог с оппозицией.

Напомним, Лукашенко сегодня официально прошел инаугурацию, несмотря на непризнание результатов выборов президента странами ЕС и США. Координационный совет оппозиции Белоруссии призвал провести бессрочную акцию неповиновения.

После инаугурации Лукашенко начались массовые акции, есть задержанные.

Глава МИД Литвы назвал тайную инаугурацию Лукашенко «фарсом».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МИД проведет дополнительные совещания и консультации, чтобы определить позицию относительно оценки инаугурации и политического статуса Александра Лукашенко. // LB.ua