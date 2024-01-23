Холуй Кремля після російського обстрілу Києва заявив, що в місті «нормальне життя». І з ним зустрічатиметься наша… влада?

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив у вівторок, 23 січня, що життя в Києві “абсолютно нормальне” і повномасштабної війни немає. Це він сказав через кілька годин після російської ракетної атаки на Київ, пише агентство Reuters.

Журналіст запитав Фіцо, чи доречно було б йому, в рамках візиту в Україну, поїхати до Києва, щоб краще зрозуміти війну.

“Це локальний конфлікт. Ви серйозно вважаєте, що в Києві йде війна? Ви жартуєте, будь ласка, я сподіваюся, що ви не серйозно. Поїдьте туди і ви побачите, що в місті є нормальне життя, абсолютно нормальне життя”, – відповів Фіцо.

Він додав, що зустріч в Ужгороді є більш практичною, оскільки, за його словами, українська сторона обрала це місце після того, як Фіцо вперше захотів зустрітися на спільному кордоні.

Нагадаємо, що 24 січня в Ужгороді запланована зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та прем’єра Словаччини Фіцо. За словами Фіцо, він поїде на заплановані переговори з гуманітарною допомогою. Політик також хоче підтвердити, що його країна не буде передавати нашій військову підтримку від власної армії.

У Раді закликали скасувати візит після заяви Фіцо, в якій він назвав Україну державою, яка перебуває під “абсолютним впливом США”. Він також натякнув, що Україні доведеться віддати частину своєї території Росії.