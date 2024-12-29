Польський тракторний завод, який придбав українець, буде виробляти бойові панцерники

Тракторний завод Ursus у Польщі, який на початку цього року зазнав банкрутства, не закриватиметься, а розпочне нову главу: виробництво військової техніки.

Оголошення з’явилося після придбання фабрики компанією MI Crow, пов’язаною з українським підприємцем Олегом Кротом, за 74 мільйони злотих.

Після місяців невизначеності для своїх співробітників Ursus підтвердив, що перейде з виробництва тракторів на виробництво військової техніки. Рішення означає повернення до історичних коренів компанії. Перед Другою світовою війною Zaklady Mechaniczne Ursus виробляв військову техніку, зокрема танкові двигуни, шасі та компоненти для мотоцикла «Сокіл», який використовувався Військом Польським.

Як повідомляє Farmer.pl, завод більше не буде виробляти сільськогосподарські трактори, а зосередиться на виробництві військової техніки. Цей крок узгоджується зі зростаючим попитом на оборонне обладнання в світлі поточного геополітичного клімату.

«Це абсолютно нова сторінка в історії легендарної фабрики», — заявили нові власники, наголосивши на планах зберегти наявні робочі місця, залучити додаткових спеціалістів і розширити виробничі потужності.

Придбання та перепрофілювання Ursus очолив Олег Крот, який визначив оборонне виробництво як стратегічний напрямок зростання. У той час як Ursus традиційно асоціюється з сільськогосподарською технікою, його перехід до військового виробництва розглядається як своєчасна та вигідна можливість. Компанія прагне використовувати промислову інфраструктуру та стратегічне розташування Польщі для задоволення зростаючого попиту на військову техніку.

Перехід Ursus є частиною ширшої тенденції, коли українські підприємства залишають свій слід в оборонній промисловості Польщі. У Польщі вже працюють кілька українських компаній, які виробляють розвідувальні безпілотники, протитанкові ракети та бронетехніку, наприклад Oncilla.

Для Ursus ця зміна не тільки забезпечує виживання заводу, але й позиціонує його як ключового гравця в оборонному секторі Польщі. // wheel-news.com