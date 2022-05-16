Швеція офіційно подає заявку на вступ до НАТО

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Уряд Швеції офіційно прийняв рішення про вступ до НАТО. Заявка буде подана найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання SVT.

Швеція подає заявку на вступ до НАТО, - рішення уряду

Фото: прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон (GettyImages)

Як заявила на прес-конференції прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон, найближчим часом країна подасть заявку на вступ до НАТО.

«Ми повідомимо НАТО, що хочемо стати членом Альянсу», — зазначила вона.

У той же час лідер Помірної коаліційної партії Ульф Крістерссон заявив, що це буде історичним рішенням.

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