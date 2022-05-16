Швеція офіційно подає заявку на вступ до НАТО
Уряд Швеції офіційно прийняв рішення про вступ до НАТО. Заявка буде подана найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання SVT.
Як заявила на прес-конференції прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон, найближчим часом країна подасть заявку на вступ до НАТО.
«Ми повідомимо НАТО, що хочемо стати членом Альянсу», — зазначила вона.
У той же час лідер Помірної коаліційної партії Ульф Крістерссон заявив, що це буде історичним рішенням.