Іспанія вводить «порнопаспорти» для захисту неповнолітніх
Уряд Іспанії зробив важливий крок у напрямку захисту дітей та підлітків від шкідливого впливу порнографії, запровадивши нову систему під назвою «Цифровий гаманець Beta». Ця система має на меті обмежити доступ неповнолітніх до сайтів з порнографічним контентом шляхом верифікації віку користувачів.
Про це інформує Bild.
Важливо зазначити, що використання «Цифрового гаманця» не буде обов’язковим для всіх сайтів, що надають еротичний контент. Вони можуть самостійно вирішувати, чи використовувати цю систему, чи застосовувати інші методи верифікації віку користувачів. Проте уряд Іспанії активно закликає всі платформи з еротичним контентом приєднатися до цієї ініціативи та використовувати «Цифровий гаманець» для захисту неповнолітніх.Tweet