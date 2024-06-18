ISW: Путін намагається підготувати наступників режиму з-поміж своїх родичів і дітей чиновників
Очільник Кремля намагається представити своїх родичів і дітей інших високопосадовців російській громадськості.
Російський диктатор Володимир Путін намагається підготувати наступників режиму з-поміж своїх родичів і дітей чиновників. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Так, 17 червня російський диктатор звільнив заступників міністра оборони Миколу Панкова, Руслана Цалікова, Тетяну Шевцову і генерала армії Павла Попова, замінивши їх на заступників міністра оборони Анну Цівільову і Павла Фрадкова та першого заступника міністра оборони Леоніда Горніна.
Фрадков – син колишнього прем’єрміністра Росії та найдовшого директора Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР) Михайла Фрадкова. Павло Фрадков обіймав посаду першого заступника керівника Адміністрації президента з 2021 року, заступника керівника Федерального агентства з управління державним майном (Росимущество) з 2012 по 2015 рік, а також в Департаменті загальноєвропейського співробітництва Міністерства закордонних справ Росії з 2005 по 2012 рік.
Брат Фрадкова, Петро Фрадков, є головою російського державного «Промсвязьбанку» і 9 квітня зустрічався з пов’язаною з Кремлем губернаторкою проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенією Гуцул, можливо, в рамках зусиль Кремля з дестабілізації Молдови.
Горнін обіймав посаду першого заступника міністра фінансів з травня 2018 року, заступника міністра фінансів з 2012 по 2018 рік, а також міністра фінансів і податкової політики Новосибірської області з 2010 по 2011 рік.
Інститут вивчення війни зазначає, що Цівільова і Фрадков брали участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі разом з дочками Путіна та дітьми інших високопосадовців 6 і 7 червня. Аналітики вважають, що Путін намагався представити своїх дітей і дітей чиновників зі свого найближчого оточення громадськості, ймовірно, щоб створити умови для того, щоб вони з часом зайняли високі і впливові посади в російському уряді.
«Ці призначення свідчать про те, що Путін надає перевагу призначенню чиновників, яких він вважає лояльними до режиму. Путін також може намагатися підготувати можливих наступників свого режиму з-поміж своїх дітей і родичів, а також дітей інших високопосадовців», – йдеться у звіті ISW. // ГлавкомTweet