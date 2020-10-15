Итальянский суд принял новый перевод слов Маркива, доказывающих его невиновность, — МВД

В Милане проходит очередное заседание апелляционного суда.

В Милане на третьем заседании апелляционного суда в деле нацгвардейца Виталия Маркива уже заслушали выводы исследования относительно разговора Маркива с сокамерником о гибели итальянского репортера.

Об этом сообщает пресс-центр МВД.

«Сторона обвинения пыталась приобщить к делу косвенные слова Виталия, вырванные из контекста. Речь идет о фразе «убили журналиста», которую получили во время прослушивания гвардейца Маркива в СИЗО и которую пытались интерпретировать как «я убил»», — говорится в сообщении.

Согласно новому переводу разговора Виталия Маркива с сокамерником в июле 2017 года, он не говорил «мы убрали репортера», а сказал: «в 2014 был убит итальянский репортер, и теперь вину хотят возложить на меня».

По словам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, которая сейчас находится на заседании суда, Виталий держится очень хорошо. Он уверен в своей невиновности и в том, что государство и защита его поддержат.

Напомним, ранее сообщалось, что итальянский суд будет исследовать новый перевод речей и допросов Маркива.

30-летний старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам тюрьмы. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года.

В ноябре 2019-го Украина подала апелляцию по делу Маркива. В декабре издание The New York Times написало материал, в котором сообщалось, что итальянский суд использовал фейковые материалы российских и сепаратистских СМИ в деле Маркива.

В январе 2020-го Верховная Рада Украины приняла заявление относительно уголовного преследования Маркива в Италии. Апелляционный суд округа Ломбардия должен был рассмотреть апелляционную жалобу весной 2020 года. Однако рассмотрение апелляции было заблокировано из-за коронавируса.

В мае 2020 года группа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института в рамках расследования уголовного производства Нацполицией провела в Славянске следственные эксперименты об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Роккелли и российского переводчика Миронова 24 мая 2014 года. Следственные действия показали, что Маркив непричастен к гибели итальянского фоторепортера. Кроме того, у защиты Маркива есть около 20 свидетелей, бывших непосредственными свидетелями гибели Роккелли и его переводчика — россиянина Андрея Миронова — в мае 2014 года на Донбассе, что указывает на непричастность к трагедии нацгвардейца.

29 сентября в Милане состоялось первое заседание апелляционного суда, но затем оно было перенесено. Украина ожидает для Маркива оправдательного приговора. // LB.ua