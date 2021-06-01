Из московского суда сбежал обвиняемый в убийстве гея на Курском вокзале

В Москве подсудимый по делу об убийстве гея Романа Едалова на Курском вокзале Антон Бережной сбежал из Басманного районного суда во время перерыва.

Об этом сообщает ЛГБТ-группа «Стимул» со ссылкой на адвоката Артема Лапова; информацию подтвердили в пресс-службе суда.

Бережной, как рассказали правозащитники, «выслушав речь прокурора Бережной, исчез во время перерыва в заседании, оставив в суде свой паспорт».

На сайте московских судов общей юрисдикции говорится, что заседание перенесли на 2 июня из-за «неявки подсудимого». Судья Ирина Вырышева вынесла постановление о его приводе завтра, рассказала «Медиазоне» пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

По версии следствия, Антон Бережной напал с ножом на Едалова и Евгения Ефимова летом 2019 года, когда они возвращались из ночного клуба; Ефимов был ранен, Едалов умер на месте (часть 1 статьи 105 УК, статья 116 УК). Партнер погибшего говорил, что Бережной назвал их «пидорасами».

В феврале 2020 года присяжные оправдали Бережного, однако Мосгорсуд в сентябре отправил дело на рассмотрение новой коллегии присяжных. Он находился под подпиской о невыезде. // Медиазона