Из-за взрыва на газопроводе в России прекращен транзит газа в Казахстан

На магистральном газопроводе «Союз» в Илекском районе Оренбургской области в России произошел взрыв.

Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ, передает УНН.

«23.02.2021 в 10:40 поступило сообщение о порыве магистрального газопровода… в 6-7 километрах от села Мухраново. Пострадавших и погибших нет «, — сообщили в МЧС РФ.

Согласно заявлению Минэнерго РФ, после взрыва на трубопроводе в Оренбургской области был прекращен транзит газа в Казахстан.

«В 8:30 выехала аварийная бригада для определения места разрыва газопровода. В 8:49 персоналом отключён участок газопровода от нулевого до 123 километра магистрального газопровода «Союз». Прекращён транзит газа через ГИС Алексеевка на территорию Республики Казахстан. Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург – Новопсков», — сообщили в ведомстве.

По данным Минэнерго РФ, причиной является повреждение газопровода на 108-м километре газопровода «Союз» диаметром 1400 с возгоранием газа.

Сообщается также, что на данный момент происходит выгорание газа, находящегося на поврежденном участке.