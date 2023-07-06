Ізраїль продовжив термін перебування українців до 31 січня
Також оновлено рекомендації щодо працевлаштування громадян України.
Ізраїль продовжив термін перебування для громадян України, які легально перебували у країні, до 31 січня 2024 року.
Про це повідомило посольство України в Ізраїлі.
“МВС Ізраїлю прийнято рішення про продовження терміну перебування для громадян України, які легально знаходились в Ізраїлі станом на 24 лютого 2022 року, а також тих, хто в’їхав у країну пізніше, до 31 січня 2024 року”, – йдеться в повідомленні.
Українцям не потрібно звертатися до відділень МВС Ізраїлю для продовження терміну дії туристичної візи.
Нагадаємо, що Ізраїль закрив програму екстреної репатріації для громадян РФ та Білорусі. Її дія поширюється лише на громадян України, які втікають від війни. // LB.ua