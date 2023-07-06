Ізраїль продовжив термін перебування українців до 31 січня

Також оновлено рекомендації щодо працевлаштування громадян України.

Ізраїль продовжив термін перебування для громадян України, які легально перебували у країні, до 31 січня 2024 року.

Про це повідомило посольство України в Ізраїлі.

“МВС Ізраїлю прийнято рішення про продовження терміну перебування для громадян України, які легально знаходились в Ізраїлі станом на 24 лютого 2022 року, а також тих, хто в’їхав у країну пізніше, до 31 січня 2024 року”, – йдеться в повідомленні.

Українцям не потрібно звертатися до відділень МВС Ізраїлю для продовження терміну дії туристичної візи.

МВС Ізраїлю також оновило рекомендації щодо працевлаштування громадян України, з моменту в’їзду яких до Ізраїлю минуло 90 днів. Зокрема, роботодавець зобов’язаний перевірити, чи дійсно громадянин має український паспорт, а також упевнитись, що з моменту в’їзду особи в Ізраїль минуло 90 днів.

Нагадаємо, що Ізраїль закрив програму екстреної репатріації для громадян РФ та Білорусі. Її дія поширюється лише на громадян України, які втікають від війни. // LB.ua