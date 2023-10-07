Ізраїль припиняє подачу електроенергії до сектору Газа
Ізраїльська сторона на тлі нападу терористів ХАМАС припиняє подачу електроенергії до сектору Газа. При тому, що на нього припадає більше половини постачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра енергетики Ісраеля Каца.
“Я підписав наказ, який наказує електроенергетичній компанії припинити подачу електроенергії в сектор Газа. Того, що було, не буде”, – зазначив він.
Зазначимо, сектор Газа отримує електроенергію з трьох джерел: 63% з Ізраїлю, 14% з Єгипту та 23% – своє виробництво. Незважаючи на те, що останнім часом електроенергія з Ізраїлю подавалася без перебоїв, відключення світла там звичне явище. Справа в тому, що регіон відчуває дефіцит у розмірі 140 МВт, і пропозиція не покриває попит.