Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини

Прем’єр-міністри Іспанії, Бельгії, Ірландії та Мальти звернулись до президента Євроради Шарля Мішеля із закликом якнайшвидше скликати міжнародну мирну конференцію “за участю сторін” з метою реалізації рішення про дві держави – Ізраїлю та Палестини.

Як пише “Європейська правда”, про це йдеться в листі до Мішеля напередодні засідання Євроради 14-15 грудня, повідомляє RTE.

За словами очільників урядів чотирьох країн, “ми досягли моменту, коли Євросоюз має просунутися далі в трьох питаннях” – тривале гуманітарне припинення вогню, заходи щодо захисту невинних цивільних осіб та нагальна потреба в політичному процесі на основі імплементації рішення про дві держави.

“Ми повинні наполягати на якнайшвидшому скликанні міжнародної мирної конференції за участю сторін з метою реалізації рішення про дві держави, відповідно до висновків Євроради від 26 жовтня. Така пропозиція була підтримана на спільному саміті Ліги арабських держав та Організації ісламського співробітництва”, – йдеться в листі.

Прем’єри зазначили, що серйозна та надійна перспектива визнання Палестинської держави, поряд із державою Ізраїль, є необхідною основою для просування до взаємного визнання, миру та безпеки в регіоні.

“Це темні часи для мільйонів людей в Палестині та Ізраїлі. По всій Європі знову почастішали антисемітські інциденти, і з цим не можна миритися. Настав час Євросоюзу діяти. На карту поставлено наш авторитет”, – наголосили вони.

Згідно з інформацією CNN, посадовці США очікують, що нинішня фаза наземної операції Ізраїлю в Газі, можливо, триватиме до січня 2024 року, перш ніж той перейде до менш інтенсивної стратегії, яка буде спрямована на конкретних бойовиків та лідерів ХАМАС.

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль ризикує зазнати “стратегічної поразки” в Газі, якщо не докладе більше зусиль для захисту цивільного населення.

Тим часом віцепрезидентка США Камала Гарріс розповіла, як у Вашингтоні бачать майбутнє сектору Гази після війни Ізраїлю і ХАМАС.

Варто зазначити, що глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз стикається зі зростаючою ворожістю в мусульманському світі та за його межами через звинувачення у проізраїльській упередженості та подвійних стандартах у зв’язку з війною в Газі.