Ізраїль відмовив авіакомпанії «Белавіа» в обслуговуванні літаків: всі рейси скасовують

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Заплановані польоти за маршрутом «Мінськ-Тель-Авів» не відбудуться до кінця сезону

Білоруська державна авіакомпанія «Белавіа» скасовує раніше заплановані рейси за маршрутом «Мінськ-Тель-Авів» через відмову ізраїльської сторони в обслуговуванні літаків.

Скасовують всі рейси. Ізраїль відмовив авіакомпанії "Белавіа" в обслуговуванні літаків

Фото: Літак авіакомпанії «Белавіа» (wikipedia.org)

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

«Авіаційна влада Ізраїлю відмовила «Белавіа» в обслуговуванні літаків в аеропорту Бен Гуріон, у зв’язку з чим авіакомпанія змушена скасувати раніше заплановані рейси до Тель-Авіу», — йдеться в повідомленні.
У «Белавіа» додали, що раніше в травні цього року в Ізраїлі компанії видали дозвіл на польоти і затвердили програму рейсів за новим розкладом: тоді технічна посадка мала відбуватися в Баку.
Авіакомпанія почала продаж авіаквитків на нові рейси, перший з яких був запланований вже 2 червня Але через відмову Ізраїлю авіакомпанія змушена скасувати всі заплановані рейси аж до кінця літнього сезону — 27 жовтня 2022 року, зазначили у «Белавіа».

Нагадаємо, авіакомпанія виконувала регулярні рейси з Мінська в Тель-Авів, починаючи з 1996 року. Цього літа «Белавіа» теж планувала літати в Ізраїль: маршрут хотіли перезапустити в червні. Однак до заборони Ізраїлю тривалість маршруту через санкції склала цілих дев’ять годин замість трьох.

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