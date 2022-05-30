Ізраїль відмовив авіакомпанії «Белавіа» в обслуговуванні літаків: всі рейси скасовують
Заплановані польоти за маршрутом «Мінськ-Тель-Авів» не відбудуться до кінця сезону
Білоруська державна авіакомпанія «Белавіа» скасовує раніше заплановані рейси за маршрутом «Мінськ-Тель-Авів» через відмову ізраїльської сторони в обслуговуванні літаків.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.
Нагадаємо, авіакомпанія виконувала регулярні рейси з Мінська в Тель-Авів, починаючи з 1996 року. Цього літа «Белавіа» теж планувала літати в Ізраїль: маршрут хотіли перезапустити в червні. Однак до заборони Ізраїлю тривалість маршруту через санкції склала цілих дев’ять годин замість трьох.Tweet