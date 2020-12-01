Известная российская модель Лилия Судакова зарезала мужа
Муж модели Сергей Попов привел в апартаменты девушку и стал с ней флиртовать, что не понравилось Лилии.
Российская модель Лилия Судакова приехала с мужем на отдых в Петербург и зарезала его там после ссоры.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
Пара сняла на выходные квартиру. Муж модели Сергей Попов привел туда девушку и стал с ней флиртовать в присутствии супруги. Лилия приревновала мужа и ушла на кухню, чтобы успокоиться. К ней пришел Сергей и стал бить, но девушка ответила ему ударом ножом в сердце.
Лилия вызвала скорую, но спасти Сергея не удалось.
Модель написала явку с повинной, возбуждено дело по статье о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
Лилия Судакова известна съемками в Vogue и других глянцевых изданиях. // УНИАНTweet