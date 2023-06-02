Католицька церква Іспанії виявила понад 700 можливих розбещувачів дітей

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Жертв налічується більше 900.

Католицька церква Іспанії виявила сотні можливих розбещувачів дітей за вісім десятиліть, пише Reuters.

Католицька церква Іспанії виявила понад 700 можливих розбещувачів дітей

Представник Конференції іспанських єпископів Хосе Габріель Вера Фото: fundacioncope.com

Згідно з результатами її розслідування, cеред духовенства та нецерковного персоналу з 1940-х років знайшли 728 потенційних насильників та 927 жертв.

“Ми визнаємо заподіяну шкоду і хочемо допомогти всім постраждалим у їхньому зціленні”, − сказав представник Конференції іспанських єпископів Хосе Габріель Вера.

У 2021 році газета El Pais повідомила про більше ніж 1200 можливих випадків розбещення дітей Церквою − через роки після скандалів зі сексуальним насильством у США, Ірландії та Франції.

В Іспанії розпочалося кілька розслідувань, зокрема одне під керівництвом омбудсмена країни, а також власне внутрішнє розслідування Церкви.

“Ми хочемо знати, що пішло не так при відборі кандидатів у священики, що пішло не так під час їхнього навчання… що змусило людину, яка вирішила віддатися Богу, вчинити сексуальне насильство”, − зазначив Вера.

У звіті, в якому зібрані свідчення жертв і який не є доказом вини чи невинності, йдеться, що понад 99% ймовірних злочинців були чоловіками, а половина насильників − священнослужителями. Більшість зареєстрованих випадків сталася у 1960-1980-ті роки. За словами жертв, більшість із яких чоловіки, понад 63% аб’юзерів померли.

Минулого року Національна прокуратура Іспанії зазначила в листі до омбудсмена, що внутрішнє розслідування Церкви було “частковим” і “мало корисним”.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали священника одного з храмів УПЦ МП, який розбещував рідних доньок. // LB.ua

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