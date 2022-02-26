Казахстан відмовився воювати проти України на стороні Путіна

Один з найближчих соратників президента країни-агресора не погодився воювати проти України.

Казахстан, який є одним з найближчих союзників Росії, відмовив президенту країни-агресора в проханні приєднатися до війни проти України.

Про це пише NBC з посиланням на чиновників.

Казахстан заявив, що не визнає контрольовані Росією терористичні псевдореспубліки «ДНР» та «ЛНР», визнання яких Путін використав як привід для вторгнення в Україну.

США привітали заяву Казахстану щодо війни в Україні.

«Ми вітаємо заяву Казахстану про те, що вони не визнають «ЛНР» і «ДНР». Ми також вітаємо відмову Казахстану направити свої сили для участі у війні Путіна в Україні», — заявили у Радбезі США. // УНІАН