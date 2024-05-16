Кілька жінок «згадали» про домагання ілюзіоніста Девіда Копперфілда багато років тому – ЗМІ

Проти американського ілюзіоніста Девіда Копперфілда висунули звинувачення у сексуальних домаганнях та неприйнятній поведінці 16 жінок.

Більшість з них стверджують, що були неповнолітніми на момент домагань фокусника. Деякі заявляють, що їм було лише 15 років, йдеться у розслідуванні The Guardian.

Звинувачення охоплюють період з кінця 1980-х до 2014 року. Троє жінок стверджують, що Копперфілд підсипав їм наркотики перед тим, як вступити з ними в статевий зв’язок. Постраждалі стверджують, що не дали б на це згоди, якби не перебували під дією наркотичних речовин.

Адвокати Копперфілда категорично заперечують ці звинувачення і заявляють, що їхній клієнт “ніколи не поводився неприйнятно з кимось, тим більше з неповнолітніми”.

Одна з жінок, Брітні Льюїс, ще у 2018 році публічно заявила, що Копперфілд підсипав їй наркотики й сексуально домагався в 1988 році, коли їй було 17 років. Інша жінка розповіла, що мала подібний досвід у 1993 році, коли погодилася зустрітися з ілюзіоністом після одного з його шоу.

Крім того, Копперфілда звинувачують у неприйнятній поведінці під час живих виступів. Феллон Торнтон стверджує, що фокусник стиснув її груди під час виступу в січні 2014 року в казино-готелі MGM Grand. Поліція Лас-Вегаса закрила цю справу через “недостатню кількість доказів”.

До того ж Копперфілд опинився під пильною увагою преси через зв’язок з Джеффрі Епштейном – американським мільйонером, засудженим за торгівлю неповнолітніми. Ім’я ілюзіоніста згадувалося в судових документах, пов’язаних з Епштейном, розсекречених у січні цього року.

У жовтні 2023 року Копперфілд оголосив про співпрацю з міжнародною благодійною організацією Save the Children для проведення трюку зі “зникненням Місяця”, запланованого на лютий 2024 року. Однак партнерство розірвали на початку січня після розсекречення документів, пов’язаних з Епштейном.

Попри всі звинувачення, адвокати Копперфілда стверджують, що він завжди поводився з повагою до інших людей. Вони також зазначили, що ілюзіоніст підтримує рух #MeToo проти сексуального насильства і сексуальних домагань. // УП. Життя