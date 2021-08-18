В Москве полицейские-мародеры украли деньги с карты и квартиры умершего мужчины

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции подозреваются в воровстве денег у скончавшегося после сердечного приступа 55-летнего москвича. По всей видимости, один из полицейских через мобильный банк перевел средства с карты покойного на свой счет.

Как стало известно «МК», умерший 55-летний Александр Анатольевич был тяжелобольным человеком — 6 лет назад его сразил инсульт, после чего мужчина сильно сдал. У москвича также диагностировали ишемическую болезнь сердца. В квартире на Веерной улице он проживал один. Жена отбывала срок и лишена родительских прав, а двух дочерей 12 и 13 лет забрала на воспитание экс-супруга, когда-то родившая Александру Анатольевичу двоих сыновей.

20 июля мужчине стало плохо, он сам позвонил в «скорую помощь». Мужчина часто вызывал медиков, так как мучился от перепадов давления. Но на этот раз врачи не смогли реанимировать пациента. Позднее сын покойного попытался найти банковскую карту мужчины, но ее нигде не было. Кроме того, мобильный телефон лежал в необычном месте — на кухне, что было крайне нетипично: Александр Анатольевич всегда носил телефон с собой, даже в уборную. Родственник загрузил на телефоне отца мобильный банк, получил новый пароль и зашел в программу, где обнаружил перевод на чужой счет. Были списаны все деньги, которые имелись на карте – 14 тысяч рублей. Умерший получал пенсию по инвалидности и субсидии на детей. Кроме того, родные уверены, что из квартиры пропали 20 тыс. руб., которые хранились на книжной полке как неприкосновенный запас.

Сын обратился с заявлением в Управление собственной безопасности ГУ МВД по Москве. Была проведена проверка, которая подтвердила подозрения. Перевод сделал инспектор патрульно-постовой службы ОМВД по району Очаково-Матвеевское, который приезжал на констатацию смерти. Его напарник, полицейский-водитель, был в курсе события. Вину в краже денег через мобильный перевод сержанты признали, а купюр с полки — нет.

— Нашли у кого воровать, — возмущаются родные. — Вы бы видели эту квартиру. Александр Анатольевич хотел ремонт делать, содрал все обои. Обстановка — разруха. Позор полицейским. // МК