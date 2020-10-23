Российские хакеры атаковали серверы местной власти США накануне выборов

В США в последние дни зафиксировали десятки атак на серверы местных властей со стороны российских хакеров. Как минимум из двух серверов были похищены данные.

Об этом сообщает The Associated Press.

При этом спецслужбы США сообщили, что похищенные данные не связаны с выборами и не несут угрозы результатам голосования. Несмотря на это в США усилили опасения по поводу возможного вмешательства в выборы со стороны Российской Федерации.

«Тем не менее, субъект может стремиться получить возможность для будущих сбоев, чтобы повлиять на политику и действия США или делегитимизировать государственные органы», — заявили в ФБР.

Официальные лица США заявили, что хакерам будет сложно изменить результаты выборов, однако они могут сорвать выборы кибератаками на сети, помешав процессу голосования.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. // РБК-Украина