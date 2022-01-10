В результате взрыва на востоке Афганистана погибли 9 детей

В восточном Афганистане у границы с Пакистаном, в результате взрыва погибли девять детей и четверо получили ранения.

Об этом пишет УНН со ссылкой на The Associated Press.

В заявлении канцелярии губернатора говорится, что взрыв произошел, когда тележка, которая торгует продуктами питания, столкнулась со старым минометным снарядом, что не разорвался, в районе Лалопар в восточной провинции Нагархар.

Другие подробности инцидента неизвестны.

Провинция является штаб-квартирой группировки «Исламское государство», которая конкурирует с талибами, и организовала несколько нападений на новых правителей Афганистана с тех пор, как талибы захватили страну в середине августа. Однако ИД действует в Афганистане с 2014 года, совершив десятки ужасных терактов, чаще всего направленных против мусульман-шиитов, проживающих в стране.

Афганистан входит в страны с наибольшим количеством неразорвавшихся мин и других боеприпасов за десятилетия войн и конфликтов. Во время детонации боеприпасов жертвами часто становятся дети.