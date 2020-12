ФБР вважає причетним до вибуху фургона в Нешвіллі місцевого жителя з «параноєю через 5G»

Фургон, який вибухнув 25 грудня в місті Нешвілл у США, належав 63-річному Ентоні Куїнну Ворнеру. Поліція вважає, що він причетний до вибуху.

Про це з посиланням на джерела повідомляє американська телерадіомережа CBS, зазначає Громадське.

Агенти ФБР 26 грудня обшукали приватний будинок за 18 кілометрів від Нешвілла, який, як пише Reuters, належить Ворнеру. За даними агентства, Ворнер 25 листопада безкоштовно передав будинок у власність жінці в Лос-Анджелесі, але документ підписав тільки він.

На Google Street View біля будинку Ворнера видно білий фургон (фотографії зроблені в травні 2019 року). Поліція повідомляла, що в Нешвіллі вибухнув будинок на колесах білого кольору.

BREAKING: This is the RV that exploded on 2nd Ave N this morning. It arrived on 2nd Ave at 1:22 a.m. Have you seen this vehicle in our area or do you have information about it? Please contact us via Crime Stoppers at 615-742-7463 or online via https://t.co/dVGS7o0m4v. @ATFHQ pic.twitter.com/JNx9sDinAH

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020