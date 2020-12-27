ФБР вважає причетним до вибуху фургона в Нешвіллі місцевого жителя з «параноєю через 5G»

Фургон, який вибухнув 25 грудня в місті Нешвілл у США, належав 63-річному Ентоні Куїнну Ворнеру. Поліція вважає, що він причетний до вибуху.

Про це з посиланням на джерела повідомляє американська телерадіомережа CBS, зазначає Громадське.

Агенти ФБР 26 грудня обшукали приватний будинок за 18 кілометрів від Нешвілла, який, як пише Reuters, належить Ворнеру. За даними агентства, Ворнер 25 листопада безкоштовно передав будинок у власність жінці в Лос-Анджелесі, але документ підписав тільки він.

На Google Street View біля будинку Ворнера видно білий фургон (фотографії зроблені в травні 2019 року). Поліція повідомляла, що в Нешвіллі вибухнув будинок на колесах білого кольору.

BREAKING: This is the RV that exploded on 2nd Ave N this morning. It arrived on 2nd Ave at 1:22 a.m. Have you seen this vehicle in our area or do you have information about it? Please contact us via Crime Stoppers at 615-742-7463 or online via https://t.co/dVGS7o0m4v. @ATFHQ pic.twitter.com/JNx9sDinAH — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020

ФБР поки не готове назвати причетного до того, що сталося, передає Reuters слова спеціального агента Дуга Корнескі. Мовляв, слідчі посилено працюють «над ідентифікацією того, що, вочевидь, було людськими останками, знайденими в уламках фургона».

Корнескі відмовився повідомити, чи належать останки тому, хто влаштував вибух. Як передає CNN, ознак того, що поліція шукає когось, причетного до вибуху, немає.

Слідчі з’ясовують, чи була метою вибуху будівля телекомунікаційної компанії AT&T. Місцевий телеканал WSMV уточнює, що агенти ФБР питали у сусідів Ворнера, чи не було у нього «параної щодо 5G».

Що там сталося?

Зранку 25 грудня в американському місті Нешвілл (штат Теннессі) стався потужний вибух, який зніс кілька будівель центрального району. Внаслідок інциденту постраждали щонайменше троє людей, один поліцейський на певний час втратив слух. Влада штату та ФБР одразу запідозрили, що вибух міг бути умисним.

За дві години до вибуху місцеві жителі викликали правоохоронців через перестрілку на вулиці, а пізніше ㅡ через дивне повідомлення, яке лунало з припаркованої автівки. Кемпінгове авто (RV) на повторі транслювало повідомлення з проханням негайно евакуюватися.

Для розслідування інциденту у місті залучили місцевий відділок поліції, Федеральне бюро розслідувань (ФБР) та Бюро Міністерства юстиції США, що займається питаннями вибухонебезпечних пристроїв (ATF).