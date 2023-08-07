Кімченинівські хакери зламали провідне російське ракетне КБ

Протягом кількох місяців після злому Пхеньян оголосив про низку змін у своїй програмі балістичних ракет.

Елітна група північнокорейських хакерів таємно зламувала комп’ютерні мережі великого російського розробника ракет “НВО машинобудування” протягом щонайменше п’яти місяців минулого року.

Про це пише Reuters з посиланням на аналіз, проведений дослідниками безпеки.

Агентство виявило, що групи кібершпигунства ScarCruft і Lazarus, пов’язані з урядом Північної Кореї, таємно встановлювали приховані цифрові бекдори в системи ракетно-конструкторського бюро, що базується в Реутові, невеликому містечку на околиці Москви.

Хакери проникли до ІТ-середовища компанії, що дало їм можливість читати електронну пошту, перемикатися між мережами та отримувати дані.

Протягом кількох місяців після злому Пхеньян оголосив про низку змін у своїй програмі балістичних ракет, але незрозуміло, чи це було пов’язано зі хакерською атакою.

Експерти кажуть, що цей інцидент показує, як ізольована країна націлюється навіть на своїх союзників, таких як Росія, намагаючись придбати критично важливі технології.

За словами експертів з ракет, компанія-мішень є піонером у розробці гіперзвукових ракет, супутникових технологій і балістичних озброєнь нового покоління − трьох сфер, які дуже цікавлять Північну Корею з початку розробки Міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), що здатна завдати удару по материковій частині США. // LB.ua