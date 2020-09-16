Перевернувшийся грузовик с гравием убил восемь человек

Восемь человек погибли, ещё 11 пострадали после того, как грузовик с гравием перевернулся на дороге на территории центральной китайской провинции Хэнань.

Соответствующее заявление было сделано местными властями в социальной сети Weibo.

Как отмечается, происшествие случилось во вторник в городе Синьян. По информации местных властей, за несколько часов до ДТП там же проезжал грузовик с чесноком, часть которого выпала из него по дороге. Во второй половине дня туда пришли местные жители для того, чтобы собрать чеснок и расчистить дорогу. Они и погибли под колёсами автомобиля с гравием. // МК